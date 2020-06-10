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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة لندن يأمر بمراجعة التماثيل المرتبطة بماضى العبودية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:33 ص
صديق خان
صديق خان
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أمر عمدة لندن صديق خان، بمراجعة ارتباط بعض التماثيل في لندن بخلفيات العبودية.

وأطلق خان "لجنة التنوع" لبحث التماثيل التي يمكن الإبقاء عليها، بالإضافة لإقامة تماثيل للتعبير عما حققته لندن خاصة بعد ما حققه أصحاب الأصول الملونة والأقليات العرقية.

جاءت إجراءات لندن، عقب إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول البريطانية، وسط المظاهرات الدائرة حاليًا على خلفية نظيرتها في الولايات المتحدة عقب مقتل المواطن الملون جورج فلويد على أيدي رجال الشرطة الأمريكية.

وقال خان، في بيان نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "إنه أمر غير مريح أن تشير الأمور الآن إلى أن هذه الأمة والمدينة التي تعج بالثراء بسبب دورها في تجارة العبيد والتي تنعكس على ما يدور اليوم في الحياة العامة في البلاد لا تقوم فيها حملة مع ما تم بشكل متعمد تجاهله".

وأضاف أن لجنة التنوع ستراجع العلامات المميزة في الحياة العامة في لندن، ومن بينها "النقاش بشكل أكبر فيما يجب علينا فعلًا الاحتفال به" وتقوم بتقديم العديد من التوصيات، كما ستقوم بدراسة الجداريات وأسماء الشوارع والتماثيل والنصب التذكارية لمراجعتها وتكوين رأي بشأنها.

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