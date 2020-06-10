الوزراء الهندى يبحث مع الرئيس الفلبينى سبل مواجهة كورونا

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي في اتصال هاتفي الخطوات التي اتخذتها حكومتا البلدين في سبيل مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت وزارة الخارجية الهندية - في بيان لها بثته على موقعها الرسمي- أن مودي ودتيرتي ناقشا الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب حكومتي البلدين لضمان سلامة وأمن المواطنين خلال تفشي الوباء، مُضيفة أن دوتيرتي تقدم بالشكر للهند نظرًا لحفاظها على توريد المنتجات الصيدلانية الأساسية إلى الفلبين.كما ناقش الجانبان التدابير اللازمة التي من المفترض اتخاذها لمواجهة التحديات التي يشكلها انتشار فيروس "كورونا".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.