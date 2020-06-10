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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:05 ص
السودان
السودان
أ ش أ
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أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، فيما تم شفاء 68 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 142 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ416 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6427 حالة، بينها 389 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2127 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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