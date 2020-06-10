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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور السويس يشن حملة لرفع السيارات من أمام المدارس الثانوية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:33 ص
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
كريم أنور
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شن مرور السويس، حملة لإزالة العديد من السيارات الملاكي أمام البوابات الرئيسية لبعض مدارس الثانوية العامة والتي مثلت عائقًا أمام لجان توزيع بوابات التعقيم الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالسويس، رسالة شكر لمدير أمن السويس لواء رجب عبد العال، لسرعة استجابته وتكليف مدير إدارة مرور السويس بإزالة السيارات المتوقفة أمام أبواب المدارس في مناطق مختلفة بالسويس.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالسويس، انه قد تم نشر بوابات التعقيم أمام المدارس إستعدادًا لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة، ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والتي تتبناها الدولة المصرية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.

وتقدمت سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس بخالص الشكر والتقدير للواء رجب عبد العال مدير أمن السويس والعميد محمد رشاد قائد المرور والقيادات الأمنية بالمحافظة من الحماية المدنية وشرطة الكهرباء ومأموري أقسام الشرطة لتعاونهم المستمر في تأمين لجان الإمتحانات بدوائرهم وكذلك تأمين المطابع السرية ومراكز توزيع الأسئلة طيلة أيام العام الدراسي الجاري.
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات

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