"آى بى إن" تعلن وقف إنتاج تكنولوجيا التعرف على الوجه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" الأمريكية التكنولوجية العملاقة، آرفيند كريشنا، أن الشركة لن تقدم بعد الآن أي برامج لتحليل الوجه أو التعرف عليه.وقال كريشنا - في رسالة بعث بها إلى الكونجرس الأمريكي - إن "(آي بي إم) تعارض بشدة ولن تتغاضى عن استخدامات أي تقنية من تقنيات [التعرف على الوجه]، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه التي يقدمها بائعون آخرون، للمراقبة الجماعية، والتنميط العنصري، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أي غرض لا يتوافق مع قيم ومبادئ الثقة والشفافية الخاصة بنا"وأضاف "نعتقد الآن أن الوقت قد حان لبدء حوار وطني حول ما إذا كان ينبغي استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية وكيفية ذلك".