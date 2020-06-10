«جوجل» تعترف بمشاكل «بيكسل بد» وتعد بحلها

أقرت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، بوجود مشاكل واجهها مستخدمو سماعات الأذن اللاسلكية "بيكسل بد" فيما يتعلق بالاتصال بالأجهزة المحمولة.وبحسب ما أورده موقع "ناين تو فايف جوجل" المعني بأخبار منتجات "جوجل"، أقر أحد موظفي الشركة بوجود المشاكل التي واجهها بعض المستخدمين مع سماعات الأذن الجديدة "بيكس بد".وكتب موظف "جوجل"، عبر منتديات الدعم الخاصة بالشركة، "أريد أن أعلمكم جميعا أننا أنصتنا لشكواكم، وستصدر فرقنا تحديثات برمجية خلال الأسابيع المقبلة لتحسين الاستقرار والاتصال في سماعات الأذن المعتمدة على تكنولوجيا البلوتوث".وحظت المشاكل التي ظهرت بسماعات أذن "بيكسل بد" باهتمام واسع خلال الشهر الماضي، حيث شكى بعض المستخدمين من انقطاعات في الصوت عند استخدامها. وبدت المشاكل واضحة عبر إصدارات مختلفة من نظام تشغيل سماعات الأذن اللاسلكية عند استخدامها عبر أنواع مختلفة من الأجهزة المحمولة.