أمازون تحدث قارئ الكتب الإلكترونية كيندل بميزة حذف الكتب مباشرة من الجهاز

أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية، تحديثًا برمجيا لنظام تشغيل جهاز قارئ الكتب الإلكترونية الشهير "كيندل"، يضيف ميزة دعم حذف المستندات والكتب الرقمية من المكتبات الشخصية مباشرة من الجهاز.ولطالما كانت إدارة المكتبات مشكلة لدى الكثير من مستخدمي جهاز "كيندل" الشرهين لقراءة الكتب الإلكترونية، وهو ما يعني أن الميزة الجديدة التي يوفرها التحديث رقم "5ر12ر5" تسمح بإمكانية إزالة الكتب من داخل الجهاز بدلا من اللجوء إلى واجهة الويب البدائية التي يوفرها موقع "أمازون" أو عبر تطبيقات المنصة على الأجهزة المحمولة المعتمدة على نظامي تشغيل "آي أوه إس" و"أندرويد"، وبالطبع إعادة شراء الكتب إذا ما أراد المستخدم قراءتها مرة أخرى.ولا توفر الميزة الجديدة خيار الحذف بالجملة لملفات الكتب والمستندات الإلكترونية من المكتبات الشخصية على الجهاز.