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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

83 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا من بينهم نائب وزير الزراعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:22 ص
كورونا فى بلغاريا
كورونا فى بلغاريا
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سجلت بلغاريا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن بينهم نائب وزير الزراعة البلغاري.

وذكرت وزارة الزراعة البلغارية- في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" - أنه تم تشخيص نائب وزير الزراعة بـ"كوفيد-19"، وتم إغلاق المبنى من أجل التطهير الكامل، اليوم.

وأضافت أن نائب الوزير لم يكن على ما يرام أمس وخضع لاختبار اليوم، وتلقت الإدارة المعلومات في نهاية يوم العمل وقدمت إحاطة للصحفيين، منوهة بأن العمل في الوزارة سوف يستمر عبر الإنترنت، وكذلك الخدمات لأفراد الجمهور، كما سيتم فحص المزيد من الموظفين غدًا.

وسجلت بلغاريا اليوم 83 حالة جديدة لـ"كوفيد-19" من بين 1406 عينة تم فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للبيانات في نظام المعلومات الوطني.

وحتى الآن، تم تأكيد 2810 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في بلغاريا، وتم علاج 1587 شخصًا.

ويوجد 152 مريضًا مصابًا في المستشفى، 15 منهم في مرافق العناية المركزة، وخلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات بالفيروس التاجي الجديد في بلغاريا 164 شخصًا.

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