بنها الجامعى تنقذ حياة شابة ابتلعت "دبوس" فى حفل خطوبتها

تمكن فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار من إجراء جراحة شق صدري محدود لاستخراج دبوس لفتاة عشرينية ابتعلته في حفل خطوبتها واستقر بالرئة اليسرى بجوار القلب مباشرة.وقال الدكتور محمد الجزار إنه، في ظل ذروة أزمة الكورونا وبرغم إيقاف العمليات الغير طارئة بالمستشفى الجامعي ببنها والإعتماد علي عمليات الطوارئ فقط لم يتوقف قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية تحت رئاسة الدكتور يسري شاهين رئيس القسم عن تقديم خدماته وعمل الجراحات العاجلة والطارئة للمرضى المترددين علي المستشفى من مختلف الأماكن.وأكمل الجزار أن، الفتاة توجهت خلال الشهرين الماضيين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي ومعهد الكبد بشبين ومستشفى الدمرداش وفشلت كل محاولات استخراج الدبوس بالمنظار، مشيرًا إلى أن العملية لم تستغرق إلا ٤٥ دقيقة فقط وخرجت الفتاة بصحة جيدة.