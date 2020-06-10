المغرب: تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر بسبب كورونا

وافق مجلس الحكومة المغربية، الذي انعقد، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع القرار الخاص بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبتشريع مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، السعيد أمزازي - في بيان ألقاه عقب انعقاد المجلس - أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم غد الأربعاء إلى يوم الجمعة 10 يوليو المقبل، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.وأكد المتحدث على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل، أخذا بعين الاعتبار التفاوت في الوضع الوبائي بين جهات ومدن وأقاليم المملكة.