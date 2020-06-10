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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أبل» تعتزم الإعلان عن تحولها إلى إنتاج حاسبات ماك تعمل بمعالجات «إيه آر إم»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:17 ص
شركة أبل الأمريكية
شركة "أبل" الأمريكية
أ ش أ
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تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة أجهزة الحاسبات والهواتف الذكية، الإعلان عن تحولها إلى إنتاج أجهزة حاسبات ماك تعتمد على رقائق معالجات "إيه آر إم"، بدلًا من رقائق معالجات "إنتل" الشهيرة، خلال فعاليات مؤتمر مطوريها، نهاية الشهر الجاري، وفقًا لشبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات نسخة هذا العام من مؤتمر مطوري "أبل" عبر الإنترنت فقط في 22 يونيو الجاري؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت قد سرت منذ سنوات شائعات انتقال "أبل" لاستخدام رقائق المعالجات الخاصة بها المعتمدة على تكنولوجيا "إيه آر إم" في منتجاتها من أجهزة حاسبات "ماك"، لكن التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبيرج" مؤخرًا يزعم أن هذا التحول بات وشيكًا، وأن أول جهاز ماك يعمل برقائق معالجات إأيه آر إم" قد يصل إلى الأسواق في عام 2021.

ويُقال إن الشركة قيد تطوير ما لا يقل عن 3 من رقائق معالجات "إيه آر إم" ستستخدمها في تصنيع حاسبات ماك، والمعتمدة على رقائق معالجات "إيه 14" المستخدمة في الإصدار القادم من هاتف "آي فون" الذكي، كجزء من مشروعها المسمى "كلاماتا".

وذكر تقرير "بلومبيرج"، أن هذا التحول عززته نتائج الأداء البطيء لرقائق معالجات "إنتل" مقابل الأداء السريع لنظيرتها "إيه آر إم"، والتي ظهرت في الاختبارات الداخلية التي أجرتها "أبل" على أجهزة حاسبات "ماك".

وسوف تسمح الكفاءة المتزايدة في استهلاك الطاقة لرقائق معالجات "إيه آر إم" بتصنيع أجهزة حاسبات محمولة "ماك بوك" أكثر نحافة وأخف وزنًا، ومن المتوقع أن يشمل هذا التحول في النهاية كامل خط إنتاج أجهزة ماك، بحسب الشبكة.

وكانت آخر مرة أعلنت فيها "أبل" عن تحول كبير في رقائق المعالجات المستخدمة في منتجاتها خلال مؤتمر مطوريها عام 2005، حينما أعلن الراحل ستيف جوبز عن تحول الشركة من استخدام رقائق معالجات "باور بي سي" إلى "إنتل"، وأطلقت الشركة بالفعل في العام التالي أول أجهزة حاسبات معتمدة على رقائق معالجات "إنتل".

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