الصحة العالمية: جائحة كورونا فى المكسيك تتجه نحو ذروتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها.وقال ممثل المنظمة لدى المكسيك كريستيان موراليس، إن الجائحة تتوجه نحو ذروتها في البلاد من حيث مستوى الإصابات، واصفًا تعامل الحكومة المكسيكية مع الأزمة بالإيجابي.وقال ممثلون عن "الصحة العالمية" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، أثناء مؤتمر عبر الإنترنت، إن التزام التباعد الإجتماعي سيبقى إجراء لابد منه حتى ظهور لقاح ضد فيروس كورونا يكون في متناول الجميع، مشيرين إلى ضرورة زيادة الفحوصات للكشف عن الفيروس في المكسيك قبل المضي قدمًا في إعادة فتح الاقتصاد.يذكر أن المكسيك أعادت فتح الاقتصاد مطلع الشهر الجاري، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 120 ألف حالة واقتراب حصيلة الوفيات من 14 ألف حالة.