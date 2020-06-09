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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى حالتين وإيجابية 4 أخرين بالوادى الجديد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:59 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تحت رئاسة الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، تعافي حالتين وخروجهما من عزل أبوتيج بعد تماثلهما الشفاء، وتحويل نتائج تحاليلهما من إيجابية إلي سلبية لترتفع حالات التعافي إلى 51 حالة منذ بداية الأزمة.

وأكدت اللجنة إيجابية 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، منها حالة واحدة بمدينة موط، وحالتين بقرية المعصرة، وأخري بمركز بلاط، ليرتفع رصيد حالات الإصابة إلي 94 حالة حتى الآن.

من جهة أخرى، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، طرح مبادرة أمام أصحاب المقاهي والكافيهات ومراكز الألعاب الإلكترونية لتغيير نشاطهم لأنشطة أخرى لفترة مؤقتة لحين إنتهاء أزمة كورونا دون سداد رسوم جديدة، لتكون بديلًا مؤقتًا فترة الإغلاق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأضاف "الزملوط"، عن تشكيل لجنة فرعية لإدارة الأزمة بمركز الفرافرة بناء على توجيهات السيد المحافظ، لمتابعة الموقف على مدار ٢٤ ساعة ورفع تقرير يومي للجنة العليا عن متابعة تنفيذ بروتوكول وزارة الصحة الخاص بالمسح الحراري لجميع العاملين بمستشفى الفرافرة المركزى يوميًاَ، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع أقسام المستشفى ومراجعة رصيد المستلزمات الوقائية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

وشدد "الزملوط" على إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزليًاَ لضمان الإلتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع، مهيبًا بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة(ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧- ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

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