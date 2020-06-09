«الإسكان»: وفّرنا 1.9 مليون شقة خلال 6 سنوات

قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الاسكان، المتحدث باسم الوزارة، إنه تم إتاحة وتنفيذ 1.9 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح المجتمعية، خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو مالم يحدث خلال الخمسين عامًا الماضية، حيث إن إجمالي ماتم تنفيذه خلال 30 سنة لم يتعدَّ 350 ألف وحدة بكافة أنواعها وأشكالها.أضاف خطاب، لـ«الدستور»، أن هناك فرق شاسع بين الوحدات القليلة التي تم تنفيذها خلال الـ30 سنة قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، حيث يجري تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي فقط، حتى الآن، بنماذج معمارية وتشطيبات نهائية ومرافق ولاند سكيب وخدمات لم يسبق لها مثيل في الدولة، وإن كنا منصفين سنقول في العالم أجمع، حيث لا توجد دولة في العالم تنفذ مليون وحدة إسكان إجتماعي لمحدودي الدخل بهذا الشكل ولا بهذه الآلية، مشيرًا إلى الدعم الكبير التي تقدمه الدولة لهذه الشريحة.وكشف خطاب عن تكليف الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، بعمل تصميم جديد سيتم تنفيذه على الـ 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي التي كلف بها رئيس الجمهورية قبل أيام قليلة، وهي إضافة للمليون وحدة المعلنة في السابق والتي تنفذها الوزارة وفق خطتها الزمنية، حيث شهدت الوحدات المنفذة 8 تصميمات مختلفة ولم تقتصر على تصميم واحد.وأوضح أنه جاري دراسة المناطق الأكثر احتياجًا لـ250 ألف وحدة إسكان اجتماعي التي كلف بها الرئيس مؤخرًا في كل محافظات مصر، ضمن خطة عاجلة للتنفيذ.ولفت عضو المكتب الفني لوزير الاسكان إلى أن وحدات محدودي الدخل كانت تسلم نصف تشطيب قبل عصر الرئيس السيسي، ناهيك عن أزمة مرافقها ورداءة التنفيذ، في حين تم تنفيذ مثيلة هذه الوحدات في الـ6 سنوات الماضية بنظام التشطيب الكامل، وبخدمات متكاملة صحيًّا وتعليميًا وإلكترونيا أيضًا، إضافة إلى تسليم مرافق كاملة وطرق ولاند سكيب، رغم أعدادها التي توازي تقريبًا 6 أضعاف ما سبق خلال 3 عهود.