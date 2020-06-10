أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى البنوك المصرية

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أسعار الدينار الكويتي





سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر والبنك الأهلي المصري) للشراء 50.72 جنيه وللبيع 52.74 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.19 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.74 جنيه.