«عمال نظافة العزل»: كل ما نريده الدعم المعنوى

جنود مجهولون، رغم دورهم ومجهودهم الكبير، إلا أن حقوقهم مهدرة، لا يتلقون عن هذا الدور حتى ما يستحقونه من تقدير معنوي، فتجدهم يواجهون الصعاب والخطر في صمت.يحلم عمال النظافة بكلمة تقدير تثلج صدورهم وتعينهم على صعاب ما يجدونه من مخاطر نتيجة مهنتهم، وخاصة في مثل هذه الفترة العصيبة.يقول علي عاطف، مشرف إداري في شركة النظافة التابعة لمستشفى منيا القمح المركزي، إن كل ما يحتاجونه هو تقديم الدعم المعنوي لعمال النظافة بالموقع والمحافظة على المجهودات المقدمة بالمستشفى.وأضاف علي، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنهم يعيشون وسط أجواء مليئة بالضغط العصبي والنفسي، ويعملون بأقل وسائل الحماية الشخصية الاعتبارية لحماية أي شخص من العدوى.وأكد أنه على الرغم من كل هذه الصعاب يتم تقديم أفضل مستوى خدمي يليق بالمصريين، قائلا: "ياريت الناس تساعدنا كمجتمع مدني في شغلنا، وذلك بالمحافظة على النظافة التي يقوم بها العمال".وطالب "علي" بتوفير مزيد من وسائل الحماية والوقاية الشخصية التي نوهت عنها وزارة الصحة المصرية ومكتب مكافحة العدوى، نظرا لتحويل المستشفى لعزل صحي لحالات كورونا، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.