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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأمن» يكشف حقيقة فيديو اعتداء شقيق نائب على ضابط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:31 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل _عمرو المزيدي
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كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة الفيديو المتداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (نجل شقيق عضو مجلس نواب يتعدى على ضابط شرطة أمام أعين الناس).

وتبين من التحريات، حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين عامل وآخرين (طرف أول) ومزارع وآخرين (طرف ثانى) وإصابة العامل بكدمات متفرقة، وأثناء قيام أحد الضباط وأمين شرطة من قوة المركز، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" تنامى إلى سمعه المشاجرة وتوجه لمكان الواقعة وقام بفضها والفصل بين طرفيها بمشاركة الأهالى من بينهم (ابن شقيق عضو مجلس النواب) والذى تعدى بالسب على طرفى المشاجرة للفصل بينهما والحيلولة دون اشتباكهما.

وبسؤال الضابط وأمين الشرطة، قررا بعدم قيام أيًا من المتواجدين بالتعدى عليهما، كما أن تحريات الجهات الأمنية توصلت إلى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

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