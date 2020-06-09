أسقف الفيوم يترأس عشية عيد الأنبا أبرآم

احتفلت إيبارشية الفيوم، مساء الثلاثاء، بعشية العيد الـ106 لنياحة القديس الأنبا أبرآم في ديره بالعزب، دون حضور شعبي.وصلّى العشية صاحبا النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس، وتم خلال العشية تطييب رفات القديس.وولد القديس، وكان اسمه بولس، في 1829، بعزبة جلدة مركز ملوي بالمنيا، من والدين تقيين فربياه تربية مسيحية وأدخلاه الكتاب، ورسمه الأنبا يوساب أسقف صنبو شمّاسًا على كنيسة بلدته، ومال قلبه إلى الرهبنة فقصد الدير المحرق ورسم راهبًا باسم بولس غبريال المحرقي وعمره 19 عامًا.وفي 1881م اختاره البابا كيرلس الخامس أسقفا لإيبارشية الفيوم والجيزة فتمت رسامته باسم الأنبا أبرآم، ورحل الأنبا أبرآم في 3 بؤونة 1630 ش (١٠ يونيو ١٩١٤)، فشيّعه إلى القبر أكثر من 10 آلاف من المسلمين والمسيحيين ووضع جثمانه في دير العذراء بالعزب.