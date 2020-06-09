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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإبراشي»: وحشية شرطة بريطانيا فضحت متاجرتهم بحقوق الإنسان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:23 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر عانت كثيرًا من الانتقادات غير النقية من قبل بريطانيا وبعض الدول الكبرى والمنظمات التى تزعم أنها راعية لحقوق الإنسان، موضحًا أن المظاهرات الأخيرة فى لندن كشفت الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، وتابع: "ظهرت همجية وعنصرية الشرطة البريطانية".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن البريطانيين الآن يبحثون عن إصلاح جهاز الشرطة نظرًا للقمعية الشديدة التي تعامل بها مع المتظاهرين السلميين مؤخرًا، وتابع: "بريطانيا ودول العالم الكبرى التي تزعم أنها حامية الحمى فى حقوق الإنسان.. وكيف يكون لدينا شرطة إنسانية وليست قمعية.. شعوبها الآن تبحث عن إصلاح وحشية ودموية هذا الجهاز".

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