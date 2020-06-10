«البيئة»: إنشاء 21 محطة لرصد نوعية المياه والصرف الصناعى بـ8 محافظات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم العمل على إدارة المناطق الساحلية وتطهير البحيرات خلال الـ٦ السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة.وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم تقديم الدعم المالي لعدد (3) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، وشركة قهـا للأغذية المحفوظـة، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج)، مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية (بحيرة مريوط) وخفض أحمال التلوث بها.وأشارت "فؤاد"، إلى أن الوزارة قامت بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط، مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بـ8 محافظات هي "الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القاهرة والإسكندرية".وأوضحت أنه يتم رصد نوعية المياه بالبحيرات من خلال برنامج سنوي للرصد الدوري لنوعية المياه بالبحيرات المصرية، والرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث، وبرنامج رصد المياه الساحلية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.