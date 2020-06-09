«الاتصالات»: 18 يونيو آخر موعد للتسجيل في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويتم اختيار المتدربين بناء على معايير القبول المعلنة على الموقع الإلكتروني لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" على الرابط التالى https:digitalopportunity.itida.gov.egArabicPagesdefault.aspx#home.



كما يتم منح شهادة معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفسيز للمتدربين فى تخصص الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بعد اجتيازهم بنجاح فى الاختبارات المقررة، وذلك إلى جانب تخصيص ٥٠ شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عقد اتفاق مع شركة أمازون ويب سيرفسز العالمية (AWS) لتصميم وإطلاق برنامج لتدريب ٥٠٠ متدرب من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية؛ فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، التى تهدف إلى تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمى والخاص بالذكاء الاصطناعى.ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في يوليو المقبل، على أن يتم استكمال باقي مراحل التدريب تباعا؛ ويتم التسجيل من خلال المنصة الرقمية لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" وذلك في موعد أقصاه للتسجيل في المرحلة الأولى يوم ١٨ يونيو.ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والقدرات التقنية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية، والتى من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما يهدف إلى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعمها بمجموعة متميزة من المطورين المتخصصين فى مجال تعلم الآلة لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة من إمكانية النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تلبية الطلب المحلى، مما سيسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى هذه الشركات، بالإضافة إلى زيادة صادرات هذا القطاع الحيوى فى مجالات خدمات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.ويعتمد البرنامج التدريبى على مناهج تعلم الآلة (Machine Learning) المستخدمة فى تدريب علماء البيانات والمطورين بشركة أمازون ويب سيرفسيز، بالإضافة إلى المدربين المتخصصين فى هذا المجال، وسوف يتم تقديم الدورات التدريبية على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال مجموعة من المراحل التى تمتد كل منها لمدة ١٨ أسبوعا.