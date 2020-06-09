رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 18 يونيو آخر موعد للتسجيل في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:17 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عقد اتفاق مع شركة أمازون ويب سيرفسز العالمية (AWS) لتصميم وإطلاق برنامج لتدريب ٥٠٠ متدرب من العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية؛ فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، التى تهدف إلى تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمى والخاص بالذكاء الاصطناعى.

ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في يوليو المقبل، على أن يتم استكمال باقي مراحل التدريب تباعا؛ ويتم التسجيل من خلال المنصة الرقمية لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" وذلك في موعد أقصاه للتسجيل في المرحلة الأولى يوم ١٨ يونيو.

ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والقدرات التقنية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية، والتى من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما يهدف إلى تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعمها بمجموعة متميزة من المطورين المتخصصين فى مجال تعلم الآلة لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة من إمكانية النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تلبية الطلب المحلى، مما سيسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى هذه الشركات، بالإضافة إلى زيادة صادرات هذا القطاع الحيوى فى مجالات خدمات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.

ويعتمد البرنامج التدريبى على مناهج تعلم الآلة (Machine Learning) المستخدمة فى تدريب علماء البيانات والمطورين بشركة أمازون ويب سيرفسيز، بالإضافة إلى المدربين المتخصصين فى هذا المجال، وسوف يتم تقديم الدورات التدريبية على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال مجموعة من المراحل التى تمتد كل منها لمدة ١٨ أسبوعا.

ويتم اختيار المتدربين بناء على معايير القبول المعلنة على الموقع الإلكتروني لمبادرة "فرصتنا.. رقمية" على الرابط التالى https:digitalopportunity.itida.gov.egArabicPagesdefault.aspx#home.

كما يتم منح شهادة معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفسيز للمتدربين فى تخصص الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بعد اجتيازهم بنجاح فى الاختبارات المقررة، وذلك إلى جانب تخصيص ٥٠ شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

محمد الباز يكتب: لم يكن فتحًا عثمانيًا أبدًا.. بل كان احتلالًا

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب