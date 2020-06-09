أحمد البلتاجي مديرا لمديرية الصحة في مطروح لمدة 3 أشهر

أصدرت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قرارا بنقل الدكتور أحمد البلتاجي من مديرية الشئون الصحية بدمياط للعمل مديرا لمديرية الصحة بمحافظة مطروح لمدة 3 أشهر.كما أصدرت وزيرة الصحة قرارا بنقل الدكتور خالد عبد الغني من مديرية صحة مطروح للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية لمدة عام.يذكر أن أحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بمطروح، كرم العاملين بمستشفى الحمام الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عملهم في مستشفيات العزل.جاء ذلك التكريم بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وأثبتت الفحوصات تعافيهم من فيروس كورونا لتحفيزهم على مواصلة تقديم الخدمات الطبية.