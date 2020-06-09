أرملة الطبيب محمد حسن: كان يعالج مرضاه من داخل العزل حتى وفاته

قالت ماجدة حسين، أرملة الدكتور محمد حسن، استشاري الحميات بالأقصر، إن الراحل بذل كل جهده حتى لحظاته الأخيرة، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"حتى بعد إصابته بالفيروس الذي فتك به، وتابعت: "حتى لما دخل مستشفى العزل فى إسنا وهو تحت جهاز التنفس الصناعي كان يتواصل مع مرضاه عبر الواتساب ويقدم لهم النصيحة الطبية وكتب لهم الدواء".وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن أسرة الطبيب ليست حزينة مطلقًا، كونها تحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى.وتابعت: "كنت أقوله أقعد في البيت كان يقول لي طيب مين يعالج الناس دي رغم أنه كان لديه الضغط ومتقدم في السن إلا أنه لم يتوقف عن العمل.. حتى يوم الخميس الماضي كان يعمل في عيادته ولم يتخل عن مرضاه ودخل المستشفى الجمعة ولم يتوقف عن مراسلتهم حتى توفى في يوم وفاة الرسول".