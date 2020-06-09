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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة»: تنفيذ 1400 فاعلية لدعم المرأة فى مختلف المحافظات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:14 م
ياسمين فؤاد، وزيرة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه إيمانًا بأهمية دور المرأة في خدمة البيئة سعت وحدة المرأة بالوزارة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الاجتماعي، ومنها المجلس القومي للمرأة، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي، ونوادي الفتيات وقصور الثقافة، والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظات، لإدراج المساواة في النوع الاجتماعي في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة سواء من خلال دعم المبادرات المجتمعية وبناء القدرات عن المشروعات والأنشطة البيئية، وخاصة في مجالات تدوير المخلفات بأنواعها، وتربية عيش الغراب، وزراعة الأسطح، والطاقة الحيوية، والمنتجات البيئية والتراثية وخاصة المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية.

وأردفت "فؤاد"، أن وزارة البيئة نفذت حوالي 1400 فاعلية ما بين مؤتمر، ورشة عمل، وندوة، ودورة تدريبية بالقاهرة ومحافظات الجمهورية بمتوسط 200000 سيدة، بجانب الدورات التدريبية لتأهيل الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات النسائية للتوعية في مجال البيئة، وقدمت دعمًا لما يقل عن 60 جمعية أهلية من صندوق حماية البيئة في مختلف المحافظات لتنفيذ مشروعات بهدف إدماج المرأة في العمل البيئي، بجانب حملة طرق الأبواب التي تعاونت فيها مع المجلس القومي للمرأة واستهدفت 30000 سيدة في محافظة الجيزة، ومخطط تكرارها عند عودة الأنشطة والتجمعات.

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