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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى المحافظات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:39 ص
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-6-2020
أحمد عاشور
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يقدم "الدستور" فى هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.

ونعرض لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوانـ والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم فى المحافظات


القاهرة
الفجر 3:08
الشروق 4:53
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:55
أذان العشاء 8:28

الإسكندرية
الفجر 3:08
الشروق 4:56
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 3:38
أذان المغرب 7:03
أذان العشاء 8:38

أسيوط
الفجر 3:20
الشروق 5:00
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:48
أذان العشاء 8:17

العين السخنة
الفجر 3:05
الشروق 4:50
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:24
أذان المغرب 6:49
أذان العشاء 8:21

كفر الشيخ
الفجر 3:04
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 3:33
أذان المغرب 6:58
أذان العشاء 8:33

الأقصر
الفجر 3:19
الشروق 4:57
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:13
أذان المغرب 6:39
أذان العشاء 8:06

شرم الشيخ
الفجر 3:05
الشروق 4:46
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 3:12
أذان المغرب 6:38
أذان العشاء 8:07

السويس
الفجر 3:03
الشروق 4:48
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:24
أذان المغرب 6:49
أذان العشاء 8:22

طنطا
الفجر 3:05
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 3:32
أذان المغرب 6:57
أذان العشاء 8:31

حكم قضاء الصلوات الفائتة


وقالت دار الإفتاء المصرية إن من فاتته الصلاة مدة من الزمن، قليلة كانت أو كثيرة، أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وأضافت أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ».

وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.

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