مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى المحافظات
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:39 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" فى هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
ونعرض لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوانـ والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة اليوم فى المحافظات
القاهرة
الفجر 3:08
الشروق 4:53
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:55
أذان العشاء 8:28
الإسكندرية
الفجر 3:08
الشروق 4:56
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 3:38
أذان المغرب 7:03
أذان العشاء 8:38
أسيوط
الفجر 3:20
الشروق 5:00
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:48
أذان العشاء 8:17
العين السخنة
الفجر 3:05
الشروق 4:50
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:24
أذان المغرب 6:49
أذان العشاء 8:21
كفر الشيخ
الفجر 3:04
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 3:33
أذان المغرب 6:58
أذان العشاء 8:33
الأقصر
الفجر 3:19
الشروق 4:57
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:13
أذان المغرب 6:39
أذان العشاء 8:06
شرم الشيخ
الفجر 3:05
الشروق 4:46
أذان الظهر 11:42
أذان العصر 3:12
أذان المغرب 6:38
أذان العشاء 8:07
السويس
الفجر 3:03
الشروق 4:48
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:24
أذان المغرب 6:49
أذان العشاء 8:22
طنطا
الفجر 3:05
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 3:32
أذان المغرب 6:57
أذان العشاء 8:31