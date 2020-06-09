الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يطالبون بوقف الحرب في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في ليبيا إلى إجراء مفاوضات بناءة ووقف العمليات العسكرية.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان مساء اليوم، إن الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا طالبوا بشدة أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، وكذلك كل الأطراف الدولية، وفق قناة "العربية".ودعا البيان الرباعي إلى وقف العمليات العسكرية بصورة فعّالة وفورية، وبالانخراط بطريقة بنّاءة في المفاوضات.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعمهما المبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية، وأعربا عن قلقهما من تصعيد المعارك في ليبيا.كما شدد بوتين وميركل، خلال اتصال هاتفي اليوم، على عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار، مطالبين ببدء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت في ليبيا.ورحب بوتين وميركل بالمبادرة المصرية للتسوية السياسية في ليبيا، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.ودعت المبادرة المصرية والمعروفة باسم "إعلان القاهرة" إلى وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وحظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي.