إصابة قيادة جديدة في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بـ«كورونا»

أصيبت قيادة جديدة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلها وتم عزلها منزليا بسبب استقرار حالتها.وكشف مصدر خلال تصريح خاص لـ "الدستور" عن أن القيادة الجديدة المصابة هي الدكتورة "ض. ع"، مدير عام التدريب ومدارس التمريض بمديرية الشئون الصحية، لتكون بذلك القيادة الثالثة للمديرية التي تصاب بفيروس كورونا المستجد.كانت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أكدت إصابة 2 من قيادات المديرية بفيروس كورونا، هم: الدكتور "ط. ش"، مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة "ع. ح. ه "، مساعد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وتم عزلهما منزليا لاستقرار حالتهما الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهما.سجلت محافظة كفر الشيخ، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس الاثنين، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم بينهم طبيب عظام بمستشفى الحامول المركزي يدعى "سمير. ص. غ"، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.