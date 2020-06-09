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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولات ميدانية في 9 عزب شرق الإسكندرية لرصد مشكلاتهم (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:53 م
جولات ميدانية
جولات ميدانية
هبه عويضه
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أجرى مدير إدارة التنمية الريفية بحى ثان المنتزه بالإسكندرية، يرافقه وكيل ومفتشي الإدارة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية استهدفت تفقد 9 عزب بالظهير الريفي للحي، وهي عزب (الماكينة، الجرن، جون الكبري، جون الصغري، الصفا والمروة، ابو مندور، سركيس، حوض 10، وأخيرا منطقة الطابية).

تم خلال الجولة متابعة الأعمال النهائية الخاصة بإعادة الشيء لأصله بعزبة حوض 10، فضلًا عن تفقد مخبز عزبة الجرن للتأكد من توافر الخبز ومدى الإلتزام بالسعة المقررة من قبل إدارة التموين، مع مراعاة جودة النوعية ووزن الأرغفة، وتم ضبط الوزن وفقا للمعايير المحددة، والتأكيد على ضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمخبز، وتم التنبيه علي مالك ومدير المخبز ، بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد أثناء التعامل مع المواطنين، مع ارتداء الكمامات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما تم متابعة أعمال الصيانة لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بعزبة سركيس من قِبل شركة الكهرباء، وتم رصد عدد من حالات الإشغالات بالطريق العام الواصل بين عزبة جون الصغرى ومنطقة الطابية، وتم الإلتقاء بعدد من أهالي العزب التي تم تفقدها خلال الجولة لاستعراض أهم المشكلات التي يعانون منها، وكتابة تقرير مفصل عن الجولة لإتخاذ اللازم حيال ما تم رصده من مخالفات.

جاءت الجولة تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس حي ثان المنتزه، ضمن خطة الحي للارتقاء بالظهير الريفي، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين .

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