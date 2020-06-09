بعد خضوعه لجراحة.. أشرف زكي: «يومين وهرجع الملعب تاني»

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متابعيه على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة تركيب دعامات في القلب، مؤكدًا أنه بحالة جيدة الآن، مقدما الشكر للجميع، لافتا إلى أنه تلقى برقيات وورود من أشخاص لا يعرفهم.وأضاف أشرف زكي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تمر بظرف استثنائي، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، متابعا: "أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تاني".