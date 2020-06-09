تكثيف أعمال متابعة التزام مرضى كورونا بالحجر المنزلي في الأقصر

قال العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه بالتنسيق مع الدكتورة شيماء عويس، مدير الإدارة الصحية بالزينية، تم تكثيف أعمال الترصد والمتابعة من قبل فريق إدارة الطب الوقائي لحالات العزل المنزلى والمخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على صحتهم فى إطار تعليمات الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.وتابع أعضاء الفريق الوقائي مدى التزام الحالات بالعزل المنزلى واتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة، وقام الفريق بإعطاء الأدوية للمخالطين مع الشرح لهم جرعات استخدامه والتأكيد عليها.ويتكون فريق الترصد بالإدارة الصحية بالزينية من كل من الدكتور محمود حسين، مفتش قسم الصيدلة، والدكتورة ميرا نادى، مديرة الطب الوقائي، ومحمد حسان، مراقب أول الإدارة، ورأفت كمال، مراقب صحى.وفى نفس السياق تم التنسيق مع المخزن الإقليمى للأدوية، برئاسة دكتورة زهرة محمد، بتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لتوزيعها على مرضى العزل والمخالطين.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن للتنسيق مع مديرية الصحة والإدارات التابعة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة.