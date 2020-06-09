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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواد البناء تعقد ورشة عن استمرارية الأعمال فى القطاع الخاص.. الخميس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:39 م
غرفة صناعة مواد البناء
غرفة صناعة مواد البناء
أسماء إبراهيم
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دعت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أعضاءها لحضور ورشة عمل، عن كيفية استمرارية الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص في ظل وباء كورونا، وذلك يوم الخميس المقبل، وينظمها مركز خدمات تطوير الأعمال بالاتحاد، بالتعاون مع مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شبكة الإنترنت.

ويسعى مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية من خلال هذه الورشة إلى مساعدة القطاع الخاص لتغطى أزمة تفشى فيروس كورونا وسيتم تغطية النقاط التالية: إدارة الموارد البشرية، العمليات والوظائف، إدارة الموردين والعملاء، والاتصالات الداخلية والخارجية.

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