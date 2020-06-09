120 مليون جنيه ميزانية مشروع العائلة المقدسة

قال المهندس عادل الجندي، المنسق العام لمشروع العائلة المقدسة، مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، إن مشروع العائلة المقدسة عليه زخم كبير من كنائس الدول الأوروبية ووصل إلينا عدة وفود أجنبية إلى زيارة نقاط المسار طوال الفترة الماضية.وأضاف الجندي، لـ«الدستور»، أن كافة المحافظات الحاضنة لمسار العائلة المقدسة قامت بالعمل معًا فى توقيت واحد، مرجعًا ذلك إلى التنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والتنمية المحلية، وهو الأمر الذى سهّل الكثير من أعمال المشروع، والمتبقى نحو 30% من الأعمال الختامية للمشروع بكافة المحافظات الحاضنة للمسار في الـ25 نقطة.وأشار إلى أنه تم صرف 60 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار، بمتابعة من وزارة التنمية المحلية؛ لتوزيعها على جميع المحافظات التابعة للمسار وفقًا لعناصر التطوير المطلوبة، وقامت المحافظات بدورها بتخصيص المبالغ المتبقية من موازنتها، والتى وصلت إلى مبلغ مواز مما أنفقته وزارة السياحة.كما قام المجلس الأعلى للآثار بترميم المواقع الأثرية التي تقع على المسار، وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية عليه، منها الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، كما تم الانتهاء من ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، إضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة، وجار ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا ومشروع تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، إضافة إلى إصدار كتالوج باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التي مرت عليها الرحلة.كما شكّلت وزارة السياحة والآثار لجنة قومية تضم خبراء من الجهات المعنية لإعداد ملف تم إرساله إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللا مادي، وتسجيل أديرة وادي النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمي المادي.يشار إلى أنه كان مقررًا افتتاح مشروع العائلة المقدسة أول يونيو الجاري، بمناسبة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إلاّ أن إجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك وتأجيله لأعياد الميلاد المقبلة.