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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الزراعة: إطلاق منصة زراعية إلكترونية قريبا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:31 م
السيد القصير
السيد القصير
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنه جار التنسيق مع إحدى الشركات والبنك الزراعي، لإطلاق منصة زراعية إلكترونية، في إطار عملية التحول الرقمي، موضحا أن المنصة تتضمن كافة تفاصيل العملية الزراعية، والمحاصيل والأسعار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة رغم أزمة كورونا، لافتا إلى أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح وزيتون المائدة بنسبة 19% من الإنتاج العالمي.

وأكد أن مصر تفوقت على إسبانيا التي تربعت على عرش الموالح، وإسبانيا الآن تستورد البرتقال المصري.

وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية توجه إلى 111 دولة منها أمريكا والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوربي ودول الخليج، لافتا إلى أنه خلال جائحة كورونا تم فتح 7 أسواق جديدة، أبرزها البرازيل والهند.

وأرجع السبب في ذلك إلى أحدث المعامل التي تراقب المتبقيات من المبيدات في السلع قبل تصديرها، والتأكد من خلوها من المواد الثقيلة والمبيدات.

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ 1 يناير حتى الآن، وصل لـ3.2 مليون طن، في حين أنها كانت طوال عام 2019، 5 ملايين طن فقط.

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