تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تردد قناة الأهلي 2020



ويشغل بال جماهير النادي الأهلي بشأن القناة ومستقبلها تحت إدارة الشركة الجديدة، حيث تنتظر الجماهير ظهور القناة بشكل مختلف في ظل وجود خطة لإعادة هيكلة القناة من الجانب الإداري والفني مع برامج رياضية جديدة حسب تأكيدات مسئولي شركة لايف.



عودة قناة الأهلي للبث مرة أخرى:

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن عودتها للظهور مرة أخرى لمدة 3 أيام فقط متواصلة ابتداءً من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء بظهور 3 برامج مختلفة، من المقرر ان تظهر البرامج في موعد واحد حسب ما أعلنت قناة النادي الأهلي وهو العاشرة مساءً من كل يوم ابتداءً من الاثنين وحتى الأربعاء.

ويتابع الكثير من عشاق النادي الأهلي المصري برنامج ملك وكتابة الذي يذاع عبر شاشاتها، وينشر الدستور مواعيد عرض برنامج ملك وكتابة وتردد قناة الأهلي 2020.ننشر تردد قناة الأهلي الجديد 2020 على نايل سات حيث يحظى النادي الأهلي بشعبية طاغية داخل مصر والوطن العربي، لما له من تاريخ طويل نجح خلاله في جذب ملايين المشجعين والمحبين للنادي ضوابطه، ليصبح النادي المصري الأول من حيث الجماهيرية.ويمكن لمحبي قناة الأهلي متابعة القناة على الترددات الآتية:-التردد: 12341.معامل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 56.الاستقطاب: عمودي.موعد برنامج ملك وكتابة:وقد أعلنت قناة النادي الاهلي أنها ستبث برنامج ملك وكتابة في تمام العاشرة مساء وستكون البداية مساء يوم الإثنين الذي يقدمه الثنائي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي.تاريخ قناة النادي الأهلي:وتقرر انطلاق قناة النادي الأهلي الفضائية للمرة الأولى بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه. أر. تي.) مع بداية الموسم 2008-2009 وبالتحديد في يوم (682008)، وقامت شركه بريزنتيشن سبورت بتولي مسؤليه القناه اعتبارا من منتصف عام 2016.