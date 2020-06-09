«مندور» يصدر قرارًا بسحب 16 وحدة سكنية مخالفة بمدينة بدر

قرر المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سحب ١٦ وحدة سكنية مخالفة تم تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري، وغلق ٣٥ محلًا تجاريا مخالفًا لشروط التخصيص من سكني إلى تجاري، وذلك بالمجاورة الخامسة والمجاورة الثانية والمجاورة الثالثة بالحي الأول.وأوضح "رئيس جهاز مدينة بدر" فى تصريحات لـ"الدستور" أنه تم الغلق والإزالة، بالتنسيق بين إدارات الجهاز المعنية وقسم شرطة التعمير بمدينة بدر، برئاسة العقيد محمد سمير.وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي فى إطار خطة الدولة ووزارة الاسكان بالمتابعة المستمرة والتصدي للمخالفات السكنية والتجارية وردع المخالفين الذين يحالون استغلال انشغال أجهزة الدولة، بالتعامل مع تعديات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المكررة فى هذا الشأن حيال المخالفين، موكدًا استمرار تلك الحملات للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري بالمدينة.