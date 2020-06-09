ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ1586

أعلنت وزارة الصحة في مالي، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة، بثته الإذاعة المالية، أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في مالي بلغ اليوم 1586 حالة، تعافى منهم 931 وتوفي منهم 94، فيما يواصل 531 مصابا علاجهم في المستشفيات.