إجراءات إضافية لحماية طلاب الدبلومات الفنية من كورونا

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الإجراءات الإضافية لحماية طلاب الدبلومات الفنية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولتسهيل إجراءات امتحاناتهم.وشدد نائب الوزير، في تصريحات، الثلاثاء، على أن الوزارة تتعامل مع طلاب التعليم الفني بنفس درجة الأهمية التي توليها لطلاب الثانوية العامة، كاشفًا عن أن قطاع التعليم الفني يدرس عددا من القرارات التي ستعلن في وقتها المناسب، مشيرًا إلى أن تعديل جدول الامتحانات الدبلومات الفنية لن يكون في صالح الطلاب، خاصة أنه مرتبط بأعمال التنسيق أو القبول في الجامعات والمعاهد بأنواعها.وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات للعام الدراسي 2019- 2020 25 يوليو المقبل، على أن تستمر حتى 13 أغسطس، ويخوضها ما يزيد على 776 ألف طالب وطالبة.