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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: دبلوماسية السيسي في حل الأزمات فعالة وناجحة وتنال ثقة العالم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:57 م
هشام عبد الواحد
هشام عبد الواحد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالسياسة التي ينتهجها الرئيس السيسي للدفاع عن مصالح مصر العليا أو للتدخل لفض الخلافات، منوها بالترحيب الواسع للمبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا عبر آفاق تضمن كافة حقوق الليبيين وتنبذ العنف والإرهاب.

وشدد عبد الواحد في بيان له اليوم، أن تفاعل العالم كله وإعلان العواصم العالمية مثل واشنطن وموسكو وبرلين وكافة العواصم العربية، تأييدها الجارف لمبادرة الرئيس السيسي بأنه يعبر عن ثقة تامة في القيادة الوطنية المصرية ورؤيتها.

وقال النائب هشام عبد الواحد، إن المبادرة المصرية بخصوص ليبيا تضع أسس فاعلة للحل السياسي تستند على قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وتؤكد على أهمية إفساح المجال لانتخاب مجلس رئاسي جديد بموافقة كل الليبيين والعمل على كتابة دستور جديد لليبيا، وإيقاف آلة الحرب المستمرة منذ 9 سنوات كاملة دمرت مقدرات ليبيا ومفاصلها. وسمحت لجماعات إرهابية عتيدة مثل داعش والإخوان الإرهابيين والجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بالاستيطان في ليبيا.

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