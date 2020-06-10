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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد شوقي: استقلت من «القاهرة السينمائي» لرفع الحرج عن إدارته

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:42 م
أحمد شوقي
أحمد شوقي
حسين الجندي
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أكد الناقد السينمائي والمؤلف أحمد شوقي، أنه قدم استقالته كمدير فني من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الجديدة بطريقة هادئة وقوبلت بشكل هادئ أيضا.

أحمد شوقي يكشف تفاصيل استقالته 

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إنه استقال لرفع الحرج عن إدارة المهرجان.

ومن المفترض أن تقام الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 19-28 نوفمبر؛ بينما قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد اجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة من الناقد أحمد شوقي الذي برز دوره مؤخرا في الدورة الأخيرة من المهرجان.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيان أكد فيه على التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة 42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع المقبلة.

وثارت حالة من الجدل حول "شوقي" بسبب تدوينات سابقة لها على "فيسبوك"، وُصفت بأنها "متشدد"، وأصدر بيانا منذ أيام اعتذر فيه عن عدد من تعليقاته على فيسبوك في حق النادي الأهلي وجماهيره، وقال في بيانه:"لا أحد أكبر من الاعتذار عن خطأ، واعترف أنني استخدمت في بعض الكتابات الشخصية التي ترجع لعام 2014 كلمات جارحة تخص جمهور النادي الأهلي وضحايا بورسعيد، وهي كلمات أعتذر بالطبع إن كانت قد سببت ألمًا للراحلين وأهلهم، لكن عزائي أن هذه الكاتبات مر عليها أكثر من ست سنوات، وهي فترة كافية لأن يراجع الإنسان مواقفه بل ويغيرها كليًا، كما أنها كانت في إطار المناوشات الكروية مع الأصدقاء في حسابي الشخصي، والمناوشات الكروية بطابعها تحمل بعض التجاوز".

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