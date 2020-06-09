رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تواجه السيول بخطة الـ3 مراحل: 6 سنوات من الإنجاز

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:54 م
وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري
وائل القمحاوى
طباعة
نفّذت وزارة الموارد المائية والري عدة مشروعات قومية كبرى خلال 6 سنوات ماضية في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى مجال الحماية من أخطار السيول، حسب الخطة القومية لاستراتيجية 2020، واتخاذ الوزارة كافة الإجراءات التي من شأنها تجنّب أي أزمات من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.

ويصل عدد مخرّات السيول على مستوى المحافظات 97 مخرًّا، بجانب إنشاء خزانات أرضية بهدف حصاد مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب والتى تصل إلى 175 خزانًا أرضيًا بسعة 100 متر مكعب بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، بينما تم الانتهاء من تدشين نحو 75 خزانًا أرضيًا بسعة 100 متر مكعب بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.

ووضع قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، منظومة متكاملة للحماية من أخطار السيول تضمنت إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه بالمحافظات المعرضة للسيول، خاصة محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق المختلفة وكافة الاستثمارات وممتلكات المواطنين بهذه المناطق، والاستعداد لمواجهة أية سيول ودرء مخاطرها،  مع تحديد أوقاتها وحركتها من خلال الرصد والخرائط، وتحديد كميات المياه ومناطق التخزين اللازمة لها.

كما يتم استكمال تنفيذ الخطة القومية لمواجهة السيول على 3 مراحل، انتهت مرحلة منها على مدى عامين، بينما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية للمراحل الثلاث 4 مليارات جنيه وتتضمن إنشاء سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر وبحيرات صناعية.

كما يتم استكمال إنشاء ما لا يقل عن 20 بحيرة صناعية فى محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية وهى بحيرات صناعية صغيرة السعة من 100 متر مكعب إلى 5 آلاف متر، وتتواجد من خلال التعاون بين قطاع المياه الجوفية والعرب، لأنهم يعرفون طبيعة كل منطقة ومدى تواجد المياه بها والكميات ومسارها وأماكن تجمعها، حيث يتم غلق بعض المناطق وجعلها بحيرات صناعية خاصة بأهل المنطقة ويتعدى عددها 100 بحيرة، فى حين تتواجد البحيرات الجبلية في جنوب سيناء فقط وتنقسم منشآت الحماية من السيول إلى بحيرات وسدود وحوائط توجيه وحجز.

وتستهدف البحيرات الصناعية تخزين المياه من خلال تجمعها فى حفرة محددة، وعددها مرتبط بانتهاء الخطة القومية للحماية، فى حين يتم إنشاء السدود عند مخرج الوادى لحماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة والطرق، إضافة إلى حوائط التوجيه بمعنى تحريك المياه فى اتجاه معين.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري إنه يتم تنفيذ خطة قومية شاملة على 3 مراحل لمواجهة المخاطر المحتملة للسيول والاستفادة من المياه الناتجة عنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

أيمن قمر يكشف عن بديل أحمد حلمي في بطولة «X لارج»

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الأفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

تردد قناة روتانا كيدز 2020 rotana kids على نايل سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب