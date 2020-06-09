«الري» تواجه السيول بخطة الـ3 مراحل: 6 سنوات من الإنجاز

نفّذت وزارة الموارد المائية والري عدة مشروعات قومية كبرى خلال 6 سنوات ماضية في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى مجال الحماية من أخطار السيول، حسب الخطة القومية لاستراتيجية 2020، واتخاذ الوزارة كافة الإجراءات التي من شأنها تجنّب أي أزمات من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.ويصل عدد مخرّات السيول على مستوى المحافظات 97 مخرًّا، بجانب إنشاء خزانات أرضية بهدف حصاد مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب والتى تصل إلى 175 خزانًا أرضيًا بسعة 100 متر مكعب بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، بينما تم الانتهاء من تدشين نحو 75 خزانًا أرضيًا بسعة 100 متر مكعب بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.ووضع قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، منظومة متكاملة للحماية من أخطار السيول تضمنت إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه بالمحافظات المعرضة للسيول، خاصة محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق المختلفة وكافة الاستثمارات وممتلكات المواطنين بهذه المناطق، والاستعداد لمواجهة أية سيول ودرء مخاطرها، مع تحديد أوقاتها وحركتها من خلال الرصد والخرائط، وتحديد كميات المياه ومناطق التخزين اللازمة لها.كما يتم استكمال تنفيذ الخطة القومية لمواجهة السيول على 3 مراحل، انتهت مرحلة منها على مدى عامين، بينما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية للمراحل الثلاث 4 مليارات جنيه وتتضمن إنشاء سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر وبحيرات صناعية.كما يتم استكمال إنشاء ما لا يقل عن 20 بحيرة صناعية فى محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية وهى بحيرات صناعية صغيرة السعة من 100 متر مكعب إلى 5 آلاف متر، وتتواجد من خلال التعاون بين قطاع المياه الجوفية والعرب، لأنهم يعرفون طبيعة كل منطقة ومدى تواجد المياه بها والكميات ومسارها وأماكن تجمعها، حيث يتم غلق بعض المناطق وجعلها بحيرات صناعية خاصة بأهل المنطقة ويتعدى عددها 100 بحيرة، فى حين تتواجد البحيرات الجبلية في جنوب سيناء فقط وتنقسم منشآت الحماية من السيول إلى بحيرات وسدود وحوائط توجيه وحجز.وتستهدف البحيرات الصناعية تخزين المياه من خلال تجمعها فى حفرة محددة، وعددها مرتبط بانتهاء الخطة القومية للحماية، فى حين يتم إنشاء السدود عند مخرج الوادى لحماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة والطرق، إضافة إلى حوائط التوجيه بمعنى تحريك المياه فى اتجاه معين.من جانبه، قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري إنه يتم تنفيذ خطة قومية شاملة على 3 مراحل لمواجهة المخاطر المحتملة للسيول والاستفادة من المياه الناتجة عنها.