58 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء، إنه تأكدت إصابة 58 شخصا بالفيروس وتم تسجيل شفاء 20 مصابا وتسجيل حالتي وفاة.وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1162 إصابة مؤكدة، مؤكدا أنه تم تعافي 128 مصابا، ووفاة 61 شخصا منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للوباء في بلاده.