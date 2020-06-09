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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اجتماع يومي» أبرزها.. نتائج مفاوضات وزراء الري بشأن سد النهضة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:50 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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اختتم وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم بشأن سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة جنوب أفريقيا، لاستكمال المفاوضات الخاصة بملء وتشغل السد.

وتمخض عن اجتماع اليوم النتائج التالية:

- الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بصورة يومية ما عدا يومي الجمعة والأحد، بين الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول النقاط المتبقية.

- الاتفاق على عقد الاجتماعات بالتداول عبر الفيديو كونفرانس بين الدول في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

- مناقشة الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة بشأن سد النهضة.

- اقتراح مصر لعودة لنتائج اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة والذي عُقد في 21 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

- الاتفاق على مواصلة التفاوض غدا لتحديد دور عمل المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.

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