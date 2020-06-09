قبرص: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات القبرصية، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، وذلك بعد إجراء 422 فحصًا معمليًا.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرة الخامسة التي لا تسجل فيها قبرص حالات إصابة بالفيروس منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إيجابية لفيروس كورونا في 9 مارس الماضي، مشيرة إلى بيان وزارة الصحة القبرصية، الذي تضمن أن العدد الإجمالي للمصابين لا يزال عند 970 حالة.وأضاف البيان، أنه يتم علاج شخصين في مستشفى فاماغوستا العام المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا، في حين تم إخراج شخص واحد اليوم بعد تعافيه، وأن هناك شخصين يعالجان في قسم العناية المركزة بمستشفى نيقوسيا العام، أحدهما متصل بجهاز التنفس الاصطناعي.وفي سياق متصل، أشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى قبرص، خالد محمد الشريف، بطريقة تعامل الحكومة القبرصية مع وباء كورونا، وهنأ العاملين في مجال الصحة الواقفين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء.وقال السفير، في بيان: "مع دخول قبرص المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أثني على تعامل الحكومة القبرصية مع الوباء واتخاذ إجراءات فعالة على الفور لضمان أقصى قدر ممكن لحماية مواطنيها والمقيمين فيها"، كما أشاد بالعاملين في الخطوط الأمامية للمواجهة على جهودهم الكبيرة التي سمحت بعودة الحياة إلى طبيعتها في قبرص.