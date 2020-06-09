السجيني: تشكيل لجنة بكل محافظة للتعامل مع التراخيص

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة قرار إصدار التراخيص الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON"، إن الوزير وعد بتشكيل لجنة في كل محافظة للتعامل مع التراخيص التي تم تحصينها.ولفت إلى أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع اليوم بتحديد قرار وقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات الكبرى.وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.