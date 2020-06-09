استرداد 6551 متر أراضى أملاك دولة بالإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة ابتسام الشافعي رئيس الحي، حملة مكبرة لتنفيذ 27 قرار إزالة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لاسترداد ممتلكات وأراضي الدولة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة التعديات واستعادة المساحات من المخالفين حفاظا على حقوق الدولة.وأسفرت الحملات عن تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الملاحة البحرية وعددها 27 قرارا لسنة 2020 بإزالة الإشغالات والتعديات، وهي عبارة عن المباني المقامة بمنطقة المدابغ والتي تشغل حرم أرض ملك هيئة الملاحة البحرية والكائنة أمام نقطة الورديان بشارع المكس بمسطح 6551 م2، وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة لهيئة الملاحة البحرية.