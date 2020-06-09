«صحة المستثمرين»: إنشاء مركز طبي لمساندة الدولة في مواجهة كورونا

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن جمعية مستثمري العاشر من رمضان دشنت وجهزت مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا من عمال مصانع المنطقة.وأكد حافظ، لـ"الدستور"، أن المصنع سيتواجد به 30 سريرا مجهزا بأعلى المعايير الطبية، طبقًا للمواصفات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن الغرض من إنشاء المركز الطبي للعزل هو مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أن المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان لا يوجد بها مستشفى، ما دفع عدد كبير من أصحاب المصانع ورجال الأعمال بجمع التبرعات وتدشينها.