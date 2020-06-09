توزيع كمامات أمام السجل المدنى بالوادى الجديد لمكافحة كورونا

قال النائب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم تدشين مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة أمام مقر فرع السجل المدنى بمدينة الخارجة.وأضاف آدم، أنه تم توزيع كمامات طبية مجانا، كما تم توفير مقاعد جلوس للمواطنين وتنظيم عملية الدخول من خلال الشباب المتطوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشار إلى أن الحزب فعّل خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الخاصة بتوزيع مساعدات مالية وعينية على الحالات الأولى بالرعاية والمتضررين من العمالة غير المنتظمة من أصحاب الكافتيريات والمقاهى وأصحاب محلات الألعاب الإلكترونية والعاملين بها، بالإضافة إلى الدفع بالمتطوعين للتواجد أمام ماكينات صرف النقود والبنوك ومكاتب البريد لتنظيم حركة المواطنين ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.