عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس غدًا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:29 م
مصطفى ديابطباعة
تستعد هيئة قناة السويس، غدا الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، وهي "HMM OSLO" في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.
وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إن السفينة "HMM OSLO" هي الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هى الأكبر عالميا والمقرر عبورها قناة السويس تباعا.
من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملاءمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.
وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة، في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.
وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إن السفينة "HMM OSLO" هي الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هى الأكبر عالميا والمقرر عبورها قناة السويس تباعا.
من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملاءمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.
وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة، في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.