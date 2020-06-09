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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس غدًا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:29 م
سفينة
سفينة
مصطفى دياب
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تستعد هيئة قناة السويس، غدا الأربعاء، لعبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، وهي "HMM OSLO" في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إن السفينة "HMM OSLO" هي الثانية ضمن سلسلة تضم 12 سفينة عملاقة هى الأكبر عالميا والمقرر عبورها قناة السويس تباعا.

من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة باعتبارها حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، كما رفعت كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملاءمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وشهدت قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة، في رحلتها المتجهة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

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