وكيل «صحة الوادى الجديد»: يتفقد مستشفى الفرافرة

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد أن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، توجه اليوم إلى مركز الفرافرة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بظهور أول حالة إصابة بكورونا بمستشفى الفرافرة بالمحافظة.وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له، إنه سيتم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد ظهور أول حالة بمركز الفرافرة، كما سيتم فحص كافة المخالطين للحالة ونقلهم إلى مركز الداخلة لإجراء التحليل.وأكد محروس أنه لا داعي لقلق أهالي مركز الفرافرة، لافتا إلى أنه ستتم محاصرة كل المخالطين بتلك الحالة من الطاقم الطبي حتى لا ينتشر الفيروس لذويهم وباقي أهالي المركز.