حبس سائق وعاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق وعاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "أيمن.م سائق، وعلى.ع، وإبراهيم. ن عاطلين، وعثر بحوزتهما على قطعة حشيش، ٣٥٠ كيسا من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى ٦٨٠٠ من متحصلات تجارتهم، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط سائق وعاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.