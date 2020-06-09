رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق وعاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة بالسلام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:54 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق وعاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "أيمن.م سائق، وعلى.ع، وإبراهيم. ن عاطلين، وعثر بحوزتهما على قطعة حشيش، ٣٥٠ كيسا من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى ٦٨٠٠ من متحصلات تجارتهم، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط سائق وعاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الأفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

تردد قناة روتانا كيدز 2020 rotana kids على نايل سات

بوابة الأزهر للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب